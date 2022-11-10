Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لـ"الجديد": رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الاردن ومطار بيروت يواجه هذه الازمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران

Lebanon 24
10-11-2022 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: بايدن سيكون "صادقا" مع الرئيس الصيني حول أنشطة بكين "التي تهدد استقرار مضيق تايوان" (الشرق)
lebanon 24
10/11/2022 18:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين سلام: لن يُدعى إلى جلسة حكومية "إذا بدها تعمل مشكل" والرئيس ميقاتي قال انه لن يدعو إلى جلسة للحكومة إلا بالتنسيق مع قوى الحكومة ومجلس النواب (الجديد)
lebanon 24
10/11/2022 18:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لـ"الجديد": الابشع هو الفراغ الحكومي فوق الفراغ الرئاسي وشرعية الحكومة لا تستمد من الخارج
lebanon 24
10/11/2022 18:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور
lebanon 24
10/11/2022 18:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:06 | 2022-11-10
11:01 | 2022-11-10
10:55 | 2022-11-10
10:48 | 2022-11-10
10:40 | 2022-11-10
10:17 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website