رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لـ"الجديد": رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الاردن ومطار بيروت يواجه هذه الازمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران

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