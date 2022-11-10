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وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة من أجل كأس العالم وتقول إن الإسرائيليين في قطر سيتمتعون بخدمات قنصلية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-11-2022 | 10:17
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