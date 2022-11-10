19
o
بيروت
20
o
طرابلس
10
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يعرب عن القلق العميق إزاء التطورات في أفغانستان (الجزيرة)
Lebanon 24
10-11-2022
|
13:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة: مشروع القرار يوصي بإنشاء سجل دولي للأضرار والخسائر التي سببتها روسيا بأوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة: مشروع القرار يوصي بإنشاء سجل دولي للأضرار والخسائر التي سببتها روسيا بأوكرانيا (الجزيرة)
10/11/2022 22:33:20
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا قبل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجزيرة)
Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا قبل إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجزيرة)
10/11/2022 22:33:20
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة روسيا يشكل تذكيرا قويا بأن معظم الدول تقف مع أوكرانيا
Lebanon 24
بلينكن: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة روسيا يشكل تذكيرا قويا بأن معظم الدول تقف مع أوكرانيا
10/11/2022 22:33:20
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مكتب زيلنسكي: تصويت ١٤٣ دولة من أصل ١٩٣ في الجمعية العامة للأمم المتحدة صفعة عالمية مدوية لروسيا
Lebanon 24
رئيس مكتب زيلنسكي: تصويت ١٤٣ دولة من أصل ١٩٣ في الجمعية العامة للأمم المتحدة صفعة عالمية مدوية لروسيا
10/11/2022 22:33:20
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جوزيف أبو فاضل: أعلن لكم بكثير من اللوعة والأسف عن تغيير موقفي السياسي... فما القصة؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل: أعلن لكم بكثير من اللوعة والأسف عن تغيير موقفي السياسي... فما القصة؟
07:28 | 2022-11-10
10/11/2022 07:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
Lebanon 24
وفيق صفا "أقنع" باسيل وانقسام داخل "تكتل لبنان القوي"
22:15 | 2022-11-09
09/11/2022 10:15:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عون تنتحر أم أنهم انتحروها؟
Lebanon 24
غادة عون تنتحر أم أنهم انتحروها؟
22:57 | 2022-11-09
09/11/2022 10:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
خبرٌ يتعلّق بسحوبات الليرة والدولار.. ماذا يجري؟
03:45 | 2022-11-10
10/11/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:42 | 2022-11-10
10/11/2022 09:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:32 | 2022-11-10
مولوي: أعطيت حتى اليوم 14 إذن ملاحقة في ملف النافعة وكل المسؤولين سيُحاسبون ونرفض الفساد ولا نُعرقل أي مسار قضائي
15:28 | 2022-11-10
تقدّم المنتخب اللبناني على نظيره النيوزيلاندي مع انتهاء الربع الثالث من المباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 53-48
15:17 | 2022-11-10
مولوي: سأبدأ التحضير للانتخابات البلدية في أيّار المقبل ولكن لا أستطيع أن أضمن حصولها
15:16 | 2022-11-10
زيلينسكي: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 41 منطقة جنوبي البلاد
15:07 | 2022-11-10
القيادة الوسطى الأميركية: مهمة القاذفتين "بي-52" إظهار قوة الردع لحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في وجه التهديدات الإيرانية
15:06 | 2022-11-10
القيادة الوسطى الأميركية: قاذفتان من طراز "بي-52" نفذتا مهمة استطلاع وردع فوق منطقة الخليج بتنسيق مع 13 دولة في الشرق الأوسط
فيديو
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت شقيقيها.. معلومات تُكشف للمرة الأولى عن كليوباترا وأولادها (فيديو)
03:00 | 2022-11-09
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بقمة المناخ في مصر.. رئيس إسرائيل يستشهد بآية قرآنية في كلمته شاهدوا الفيديو
02:30 | 2022-11-08
10/11/2022 22:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact