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الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يعرب عن القلق العميق إزاء التطورات في أفغانستان (الجزيرة)

Lebanon 24
10-11-2022 | 13:21
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