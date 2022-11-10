Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن أنظمة دفاع صاروخي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاجون يعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار تتضمن ذخيرة لراجمات "هيمارس"
lebanon 24
10/11/2022 22:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصدر أميركي مطلع: أعضاء الكونغرس يناقشون تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
lebanon 24
10/11/2022 22:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 400 مليون دولار.. أميركا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
lebanon 24
10/11/2022 22:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بقيمة 725 مليون دولار.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا فماذا تتضمن؟
lebanon 24
10/11/2022 22:33:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:32 | 2022-11-10
15:28 | 2022-11-10
15:17 | 2022-11-10
15:16 | 2022-11-10
15:07 | 2022-11-10
15:06 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website