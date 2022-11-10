وزير الداخليّة بسام مولوي للـ"أم تي في": التحقيقات تشير إلى أنّ الرصاصة التي أصابت اليوم طائرة "الميدل ايست" مصدرها منطقة صبرا وسنواصل التحقيقات لمعرفة هويّة مطلق النار

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