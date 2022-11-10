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بولا يعقوبيان لـmtv: سمعنا دوي قوي بعد هبوط طائرة "الميدل إيست" في مطار بيروت والموضوع لا علاقة له بي ولكن صودف دخول الرصاصة بالطائرة من فوق رأسي

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:01
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