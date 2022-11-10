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وزير الخارجية الإيراني لأمين عام الأمم المتحدة: ننفي بشدة إرسالنا مسيرات لروسيا لاستخدامها بأوكرانيا

Lebanon 24
10-11-2022 | 17:24
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