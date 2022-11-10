Advertisement

أخبار عاجلة

فاينانشيال تايمز: واشنطن تحذر أوروبا من أن أزمة تايوان قد تسبب صدمة اقتصادية عالمية وتدعوها لموقف حاسم

Lebanon 24
10-11-2022 | 22:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فاينانشيال تايمز" عن مصادر أميركية: الحصار الصيني لتايوان سيتسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 2.5 تريليون دولار
lebanon 24
11/11/2022 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فاينانشيال تايمز: تنسيق أميركي أوروبي لكيفية استخدام العقوبات ضد الصين إذا قامت بأي عمل عسكري ضد تايوان
lebanon 24
11/11/2022 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمة الاقتصادية العالمية... هذا ما كشفه احد الخبراء
lebanon 24
11/11/2022 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الوزراء البريطانية: أوروبا تواجه أكبر أزمة لها منذ الحرب العالمية الثانية بوحدة وعزيمة
lebanon 24
11/11/2022 13:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:54 | 2022-11-11
05:49 | 2022-11-11
05:48 | 2022-11-11
05:18 | 2022-11-11
05:06 | 2022-11-11
05:04 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website