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بكين: الرئيس الصيني سيلتقي الأسبوع المقبل بايدن وماكرون لمناقشة الأمن الدولي

Lebanon 24
11-11-2022 | 02:26
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