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الدولار الأميركي يواصل الهبوط لأدنى مستوياته في 3 أشهر بعد تباطؤ التضخم الأميركي

Lebanon 24
11-11-2022 | 02:42
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