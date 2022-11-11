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البيان الختامي لاجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وندعو النواب إلى انتخاب رئيس فوراً

Lebanon 24
11-11-2022 | 06:07
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