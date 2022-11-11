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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: من دون رئيس جمهورية لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة ولا فصل للسلطات ولا خروج من الشلل السياسي الإقتصادي والمالي فالدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل
Lebanon 24
11-11-2022
|
06:08
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