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عضو في مجلس خيرسون الإقليمي: المدينة باتت تحت سيطرة القوات الأوكرانية بشكل شبه كامل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
11-11-2022 | 06:34
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