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وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا ترتكب في عهد بوتين أبشع الجرائم وأخطر الانتهاكات بحق الشعب الأوكراني

Lebanon 24
11-11-2022 | 07:00
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