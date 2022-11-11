22
o
بيروت
22
o
طرابلس
12
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مجلس النواب الألماني يُوافق على إرجاء إغلاق المحطات النووية (العربية)
Lebanon 24
11-11-2022
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الألماني يُوافق على تمويل بـ200 مليار يورو لمعالجة أزمة الطاقة (العربية)
Lebanon 24
مجلس النواب الألماني يُوافق على تمويل بـ200 مليار يورو لمعالجة أزمة الطاقة (العربية)
11/11/2022 16:55:37
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن شبكة "سي أن أن": 211 مقعداً للجمهوريين مقابل 195 للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن شبكة "سي أن أن": 211 مقعداً للجمهوريين مقابل 195 للديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي
11/11/2022 16:55:37
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن: لا تزال هناك إمكانية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وخسرنا مقاعد قليلة (العربية)
Lebanon 24
بايدن: لا تزال هناك إمكانية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وخسرنا مقاعد قليلة (العربية)
11/11/2022 16:55:37
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فوكس نيوز: ارتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 204 (العربية)
Lebanon 24
فوكس نيوز: ارتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 204 (العربية)
11/11/2022 16:55:37
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. تحضروا لسلسلة منخفضات باردة ستضرب لبنان في هذا الموعد
02:20 | 2022-11-11
11/11/2022 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-11-10
10/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
Lebanon 24
حدث بارز يعيدُ الأمل إلى اللبنانيين.. "رغم الأزمة كل شي بصير"
02:30 | 2022-11-11
11/11/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
11:13 | 2022-11-10
10/11/2022 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
02:54 | 2022-11-11
11/11/2022 02:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:51 | 2022-11-11
إستقالة الرئيس التنفيذي لمنصة FTX للعملات المشفرة بعد إشهار الإفلاس (ألعربية)
09:45 | 2022-11-11
قطع السير عند تقاطع ايليا في صيدا من قبل بعض المحتجين (التحكم المروري)
09:45 | 2022-11-11
الجيش الروسي: إنسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون
09:39 | 2022-11-11
نصرالله: اذا اردنا لبنان أن يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وان يكون عصيا على الفوضى والحرب الاهلية علينا ان نبحث عن رئيس للجمهورية شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها
09:37 | 2022-11-11
نصرالله: يجب ان تتحاور وتتناقش الكتل في ما بينها والرئيس نبيه بري قادر على القيام بهذا الدور
09:35 | 2022-11-11
نصرالله: البعض اتهم الرئيس عون ببيع البلد لحزب الله والشاهد على كذب هذا القول هو لو ان البلد لحزب الله لكانت الفيول الايراني اصبح في لبنان وهناك 10 ساعات كهرباء والحقيقة ان اميركا هي التي تتحكم بلبنان
فيديو
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
04:10 | 2022-11-11
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة تظهر بمثلث برمودا حيث كانت السفن والطائرات تختفي.. هذا ما كشفته "ناسا" (فيديو)
02:00 | 2022-11-11
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
Lebanon 24
محظوظ ربح وحده ملياري دولار باليانصيب الأميركي.. مهاجر سوري باعه التذكرة (فيديو)
05:00 | 2022-11-09
11/11/2022 16:55:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact