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مشرعون أميركيون: الولايات المتحدة ستستمر باحترام كل التزاماتها الدولية لمواجهة التغير المناخي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
11-11-2022
|
07:50
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