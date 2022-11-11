فيصل الصايغ للـ"أم تي في": بالنّسبة إلى باسيل "يا أنا لا ما في رئاسة" وإذا لم يقلها مباشرةً إلا أنّه يتصرّف على هذا الأساس والواضح أنّ المرشح الجدّي للفريق الآخر باستثناء باسيل هو سليمان فرنجيّة

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