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وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى شرم الشيخ في مصر للمشاركة في مؤتمر COP27

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:28
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