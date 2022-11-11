السيّد نصرالله في "يوم الشهيد": شهداؤنا معروفون فيما جثامين بعضهم ما زالت لدى العدو الاسرائيلي الذي ينكر وجودها لديه ونحن نعمل في الليل والنهار لنعيد اجساد هؤلاء الشهداء وانا شخصيا اعمل على هذا الملف

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