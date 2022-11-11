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السيّد نصرالله في "يوم الشهيد": شهداؤنا معروفون فيما جثامين بعضهم ما زالت لدى العدو الاسرائيلي الذي ينكر وجودها لديه ونحن نعمل في الليل والنهار لنعيد اجساد هؤلاء الشهداء وانا شخصيا اعمل على هذا الملف
Lebanon 24
11-11-2022
|
08:39
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