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نصرالله: في الانتخابات الاسرائيلية بالنسبة لنا لا فرق من يربح فيها لان الحكومات الصهيونية جميعها محتلة وقاسية ومجرمة

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:50
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نصرالله عن الانتخابات الاميركية: بالنسبة لنا الحكومات الاميركية المتعاقبة سواء كانت لديمقراطيين او جمهوريين لا فرق بينهم فالمشروع الاميركي واحد للمنطقة ولم نر من هذا "الشيطان الاكبر" الا الحروب والسلطة والهيمنة ونهب الثروات وحماية كيان العدو
lebanon 24
11/11/2022 20:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2022 20:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: النائب ميشال معوض كان ضد "القوات اللبنانية" في الانتخابات وهو ليس في عداد كتلتها، إلّا أن مطالبة غالبية المعارضة به دفعت بنا لتسميته. وللأسف رغم كل المحاولات لإنجاز اتفاق مع القوى الاخرى فيها ولكننا لم نتوصل الى أي نتيجة (سكاي نيوز)
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11/11/2022 20:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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11/11/2022 20:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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