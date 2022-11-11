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نصرالله: في ما يتعلق بموضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات في البحر نحن لا نعتقد بوجود انسحاب او الغاء لهذا الاتفاق

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:56
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