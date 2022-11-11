نصرالله: هبة الفيول الايرانية منعت عن لبنان بسبب التهديدات والمنع الاميركي وسمعنا بمساعدات وهبات روسية للبنان ولكن سننتظر لنرى مصيرها والسؤال هو هل سيجرؤ لبنان على قبولها او سيتم الرضوخ للتهديدات الاميركية؟

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