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نصرالله: نحن لا نظن أن أحداً يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونحن نشدد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لا تعني ان نملأ الفراغ بأي رئيس

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:25
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