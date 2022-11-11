نصرالله: نحن لا نظن أن أحداً يريد الفراغ الرئاسي في لبنان ونحن نشدد على انتخاب رئيس في أسرع وقت وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لا تعني ان نملأ الفراغ بأي رئيس

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