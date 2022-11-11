نصرالله: نحن في لبنان نريد رئيسا للجمهورية مطمئنا للمقاومة اي يكون رجلا لا يخاف شجاعا ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه وان يكون رئيس لا يباع ولا يشترى

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