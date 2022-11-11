نصرالله: البعض اتهم الرئيس عون ببيع البلد لحزب الله والشاهد على كذب هذا القول هو لو ان البلد لحزب الله لكانت الفيول الايراني اصبح في لبنان وهناك 10 ساعات كهرباء والحقيقة ان اميركا هي التي تتحكم بلبنان

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