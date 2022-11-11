نصرالله: اذا اردنا لبنان أن يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وان يكون عصيا على الفوضى والحرب الاهلية علينا ان نبحث عن رئيس للجمهورية شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها

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