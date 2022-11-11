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نصرالله: اذا اردنا لبنان أن يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وان يكون عصيا على الفوضى والحرب الاهلية علينا ان نبحث عن رئيس للجمهورية شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:39
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