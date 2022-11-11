Advertisement

أخبار عاجلة

بيان فرنسي بريطاني مشترك: نُندد بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة ونتعهد بمواجهتها

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: مجموعة السبع متحدة في إدانة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار (اخبار الان)
lebanon 24
11/11/2022 20:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران وإسرائيل.. السياسة تلقي بظلالها على أول مونديال في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/11/2022 20:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤول في البنتاغون: الهدف من تحليق القاذفتين الأميركيتين أمس في الشرق الأوسط توجيه رسالة قوة لإيران (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2022 20:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الأميركي الفرنسي البريطاني يصف هجوم الحوثي على ميناء قنا بالإرهابي (العربية)
lebanon 24
11/11/2022 20:22:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2022-11-11
13:16 | 2022-11-11
13:00 | 2022-11-11
12:38 | 2022-11-11
12:23 | 2022-11-11
12:08 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website