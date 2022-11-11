Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن في قمة المناخ: مهمتنا تجنب كارثة بيئية والانتقال للطاقة الخضراء

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: نُعلن عن تقديم 500 مـليون دولار لمساعدة مصر على التحول إلى "الطاقة الخضراء"
lebanon 24
11/11/2022 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: نُعلن تقديم 150 مليون دولار لتأقلم الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها من جراء التغيّر المناخي
lebanon 24
11/11/2022 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أعتذر عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ
lebanon 24
11/11/2022 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل زيارة بايدن.. ماذا تعتزم أميركا مناقشته في مؤتمر المناخ "كوب 27"؟
lebanon 24
11/11/2022 20:23:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:21 | 2022-11-11
13:16 | 2022-11-11
13:00 | 2022-11-11
12:38 | 2022-11-11
12:23 | 2022-11-11
12:08 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website