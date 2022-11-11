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بايدن: نُعلن عن تقديم 500 مـليون دولار لمساعدة مصر على التحول إلى "الطاقة الخضراء"

Lebanon 24
11-11-2022 | 10:46
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