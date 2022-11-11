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الرئاسة المصرية: السيسي أكد تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

Lebanon 24
11-11-2022 | 11:27
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