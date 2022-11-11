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ألمانيا وآيسلندا تدعوان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خصوصا ما يتعلق بالنساء والأطفال

Lebanon 24
11-11-2022 | 15:51
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