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الدفاع الروسية: إسقاط مروحية أوكرانية وإحباط محاولات هجوم على عدة محاور والقضاء على نحو 450 مسلحاً

Lebanon 24
12-11-2022 | 07:27
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