Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك يوحنا العاشر يازجي في احتفال تدشين دير صيدنايا في حاصبيا: أحيي إخوتنا في طائفة الموحدين الدروز وأؤكد أننا وإياكم أبناء الجبل الأشم والبقاع الرحب وأبناء كل ذرّة من تراب هذا الوطن الذي يجمعنا والذي نعشق

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك يوحنا العاشر يازجي بعد لقائه المطران عودة: نرفع الصوت على أهمية وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوقيت المطلوب والفراغ ليس من مصلحة أحد ونحضّ الجميع لانتخاب رئيس يعمل من أجل بلده وشعبه
lebanon 24
15/11/2022 11:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
افرام بعد لقائه "التيار الوطني الحر": من المهم ان نضع الاولويات في الايام المقبلة لكي نتمكن من التوافق على شخص ننتخبه لرئاسة الجمهورية وما يجمعنا اكثر مما يفرقنا لأننا نؤمن بلبنان الناجح والمنتج
lebanon 24
15/11/2022 11:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى استقبل مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز
lebanon 24
15/11/2022 11:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يازجي: كم نحن بحاجة الى رجال دولة في هذه الأيام التي يعاني فيها لبنان من شغور في سدة الرئاسة الأولى فانتخاب الرئيس هو مسؤولية نواب الأمة والتحجج بتوازنات الخارج هو ذرّ للرماد بالعيون تهرّباً من المسؤولية
lebanon 24
15/11/2022 11:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:08 | 2022-11-15
03:04 | 2022-11-15
02:21 | 2022-11-15
00:34 | 2022-11-15
00:29 | 2022-11-15
00:03 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website