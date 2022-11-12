البطريرك يوحنا العاشر يازجي في احتفال تدشين دير صيدنايا في حاصبيا: أحيي إخوتنا في طائفة الموحدين الدروز وأؤكد أننا وإياكم أبناء الجبل الأشم والبقاع الرحب وأبناء كل ذرّة من تراب هذا الوطن الذي يجمعنا والذي نعشق

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