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السلطات الأوكرانية تنشر 200 عنصر من الشرطة في مدينة خيرسون بعد الانسحاب الروسي

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:18
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