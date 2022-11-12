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البطريرك يازجي: كم نحن بحاجة الى رجال دولة في هذه الأيام التي يعاني فيها لبنان من شغور في سدة الرئاسة الأولى فانتخاب الرئيس هو مسؤولية نواب الأمة والتحجج بتوازنات الخارج هو ذرّ للرماد بالعيون تهرّباً من المسؤولية

Lebanon 24
12-11-2022 | 09:39
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