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الخارجية الأميركية: بلينكن يبحث مع نظيره الأوكراني على هامش قمة آسيان سبل التخفيف من آثار الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية

Lebanon 24
12-11-2022 | 10:18
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