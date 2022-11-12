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الخارجية الأميركية: بلينكن وكوليبا يؤكدان أن التوقيت وأي إطار تفاوضي مع روسيا يظلان قرارا أوكرانيا

Lebanon 24
12-11-2022 | 10:18
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