Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: نحن وطن فيه صراع كبير بين الاخلاق واللاأخلاق لكن ليقولوا ما يشاؤون ويفعلوا ما يريدون الاهم ان نبقى على فكرنا الايجابي

Lebanon 24
12-11-2022 | 11:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل خلال افتتاح مستديرة باسم الرئيس عون في بقسميا -البترون: كل صراعنا هو من اجل الحقيقة وهو بذل كل حياته في سبيلها تحت شعار "الحقيقة تحررنا"
lebanon 24
15/11/2022 11:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" متخوّف وباسيل يريد تعديلات كبيرة
lebanon 24
15/11/2022 11:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نرى ملفات كبيرة يتم طمسها، لماذا؟ لأن هناك قضاة كبار "محولين أموال الى الخارج وهم جزء من المافيا الفاسدة المسيطرة على لبنان"، وأبشع من الفساد هو من يتستر على الفساد وهذا ما يفعله القضاء اليوم
lebanon 24
15/11/2022 11:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الاستحقاق الاهم هو المعادلة التي يرسيها لبنان بموضوع الغاز ليكون بلدا نفطيا، ليس لأننا تأكدنا من وجود النفط منذ عشر سنوات، ولا لأننا اقرينا المراسيم في اول العهد، ولا لأننا وقعنا العقود في نصف العهد، بل لأننا نكسر حاجزا اساسيا كان يمنعنا من اس
lebanon 24
15/11/2022 11:13:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:08 | 2022-11-15
03:04 | 2022-11-15
02:21 | 2022-11-15
00:34 | 2022-11-15
00:29 | 2022-11-15
00:03 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website