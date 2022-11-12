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زيلينكسي: القوات الأوكرانية سيطرت على 60% من المناطق التي انسحبت منها روسيا في خيرسون

Lebanon 24
12-11-2022 | 12:57
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