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الإليزيه: ماكرون والأمير محمد بن سلمان أكدا ضرورة انتخاب رئيس للبنان وإجراء إصلاحات هيكلية

Lebanon 24
12-11-2022 | 13:54
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