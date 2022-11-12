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الخارجية الإماراتية: الهجوم الحوثي يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية مما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين في اليمن

Lebanon 24
12-11-2022 | 14:38
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