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الخارجية الباكستانية تعلن تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى إسلام أباد

Lebanon 24
12-11-2022 | 14:43
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