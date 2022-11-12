Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ: المستشار الألماني سيقوم بجولة في جنوب شرق آسيا لتخفيف "الاعتماد المفرط" على الصين (الشرق)

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: سنواصل علاقتنا الاقتصادية مع الصين لكننا مصممون على تقليل الاعتماد على الغير (الشرق)
lebanon 24
15/11/2022 11:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية رسمية: الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف عدائية" في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي
lebanon 24
15/11/2022 11:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الصيني: اقتصاد بلادنا في "اتجاه صعودي" (الشرق)
lebanon 24
15/11/2022 11:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني يقول إن العقوبات تعتبر إحدى الوسائل "لزيادة الضغط" على إيران
lebanon 24
15/11/2022 11:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:08 | 2022-11-15
03:04 | 2022-11-15
02:21 | 2022-11-15
00:34 | 2022-11-15
00:29 | 2022-11-15
00:03 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website