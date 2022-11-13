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الديمقراطية كاثرين ماستو تحتفظ بمقعدها بمجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، وبالتالي تتأمن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ الاميرك (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 00:41
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