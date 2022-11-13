الديمقراطية كاثرين ماستو تحتفظ بمقعدها بمجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، وبالتالي تتأمن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ الاميرك (الجزيرة)

Lebanon 24