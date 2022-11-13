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تاس عن لافروف: لا بيان مشتركا بشأن نتائج قمة آسيان في ظل إصرار واشنطن على تقييم غير مقبول للوضع بأوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 02:11
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