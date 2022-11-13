الراعي: أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب الرئيس في جلسات خمس هزلية وتفشيل كل الحوارات حتى مؤتمر إعلان بعبدا فإننا لا نجد حلاً إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان

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