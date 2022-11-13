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الراعي: أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب الرئيس في جلسات خمس هزلية وتفشيل كل الحوارات حتى مؤتمر إعلان بعبدا فإننا لا نجد حلاً إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان

Lebanon 24
13-11-2022 | 03:47
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