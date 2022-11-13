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نتنياهو يتسلم التكليف الرسمي من هرتسوغ لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:20
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