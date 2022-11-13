المطران عودة في عظة الاحد: ماذا يمنعهم من عقد جلسة مفتوحة يتوالى فيها الاقتراع تلو الاقتراع حتى انتخاب رئيس؟ أليس هذا ما يجب أن يحصل؟

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