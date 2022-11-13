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مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي المنقسم يهدد بانكماش نسبته 1.5% سنويا (العربية)

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:12
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