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الداخلية التركية: التعليمات بـ"هجوم تقسيم" جاءت من "كوباني" في سوريا كما أن المنفذ مر عبر "عفرين"

Lebanon 24
14-11-2022 | 01:45
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